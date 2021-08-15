Düşen uçak mürettebatının cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİYORDU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde önceki gün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Bölgeye çok sayıda cankur ve sağlık ekibi sevk edildi.