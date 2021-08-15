Düşen uçak mürettebatının cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 3'ü Türk, 5'i Rus 8 mürettebatın otopsisi tamamlandı. Cenazeler akşamüzeri adli tıp kurumu morgundan alındı. 5 Rusya uyruklu mürettebat Adana Havalimanından memleketlerine gönderildi. 3 Türk için Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende 3 Türk'ün Türk Bayrağına sarılı cenazeleri alana getirilince aileleri gözyaşlarına boğuldu. Aileler tabutlara sarılarak ağıtlar yakıp ağladı. Adana Valisi Süleyman Elban ise törene katılarak 3 Türk'ün yakınlarına başsağlığı diledi. Okunan duaların ardından Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ'a, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ise hastanenin morguna götürülürken yarın sabahleyin Burak Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİYORDU
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde önceki gün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Bölgeye çok sayıda cankur ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTULAN OLMADI
Kazada Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'inci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi. 8 mürettebatın cansız bedeni otopsi için askeri helikopterle Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenazelerin otopsi işlemi tamamlandıktan sonra akşamüzeri adli tıp kurumu morgundan alındı. 5 Rusya uyruklu mürettebat Adana Havalimanından memleketlerine gönderildi. 3 Türk için Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende 3 Türk'ün Türk Bayrağına sarılı cenazeleri alana getirilince aileleri gözyaşlarına boğuldu. Aileler tabutlara sarılarak ağıtlar yakıp ağladı. Adana Valisi Süleyman Elban ise törene katılarak 3 Türk'ün yakınlarına başsağlığı diledi. Okunan duaların ardından Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ'a, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ise hastanenin morguna götürülürken yarın sabahleyin Burak Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.