AZILI TERÖRİST 12’DEN VURULDU

Türkiye, terörle mücadelede yeni bir döneme girdiğini bir kez daha gösterdi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin ülkeden Suriye'ye geçiş kapısı olarak kullandığı Sincar'da düzenlenen operasyonla örgütün bölge yapılanması YBŞ'nin (Şengal Direniş Birlikleri) sözde komutanı Seyit kod adlı Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi. Teröristin öldürülmesi örgüt içinde de büyük ses getirdi. YPG'nin sözde genel sorumlu Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin , sosyal paylaşım hesabından kendileri için "Büyük bir kayıp" olduğunu duyurdu. Operasyonun detaylarına ise SABAH ulaştı:Örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize eden, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya kazandırılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini yürüten Seyit kod adlı terörist Hasan Said Hasan adım adım izlendi. MİT önce sahadaki unsurları ile iletişime geçti. Hasan'ı izlemeye alan MİT, üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberini alması üzerine operasyon kararı aldı ve Hasan'ı Sincar'da hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Havadan yapılan operasyonla teröristin aracı hedef alındı. Hasan, yanında koruması ve aynı zamanda yeğeni olan İsa Xwededa ile birlikte zırhlı bir araç içerisindeyken hedef alındı.Operasyonda TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı kullanıldı. 15 Ağustos'ta saat 12.10'da gerçekleştirilen atış, yerli mühimmatla gerçekleştirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre operasyonda Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmat kullanıldı. İki araç birden hedef alınırken, enkazın basına yansıyan fotoğraflarında aracın sadece ön sürücü bölümünde hasar oluştuğu dikkat çekti. Terörist Hasan, 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan Vahiyettin Karay ve 3 milyon lira ödülü mavi kategoride aranan Hüseyin Acar'la birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Karay daha sonra gönderildiği Van 'ın Çatak ilçesinde, terörist Acar ise Hatay 'ın Amanos dağlarında geçen yıl öldürülmüştü. Sincar sorumlusu 10 milyonluk kırmızı listede aranan Mam Zeki kod adlı İsmail Özden de 15 Ağustos 2018 günü PKK'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri sırasında düzenlenen hava harekâtıyla öldürülmüştü. Özden'in öldürülmesinden sonra Sincar sorumluluğuna Said Hasan getirilmişti.