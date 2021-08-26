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Haberler Gündem Haberleri Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı! YÖK Başkanı Özvar, tüm rektörleri çağırdı...
Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:13 Son Güncelleme: 26.8.2021 07:14

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı! YÖK Başkanı Özvar, tüm rektörleri çağırdı...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı! YÖK Başkanı Özvar, tüm rektörleri çağırdı...

Son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüz yüze eğitimin esaslarını görüşmek üzere tüm rektörlerin katılacağı bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantıda ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun geleceğe dair yeni vizyonu da açıklanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim koronavirüs nedeniyle 1.5 yıldır gerçekleştirilemiyor. Bu yıl tüm üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması beklenirken, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tüm rektörlerle bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yüz yüze eğitimin esasları ele alınacak.

İLK KEZ REKTÖRLERLE BİR ARAYA GELECEK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yarın ilk kez rektörlerle bir araya gelecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TOPLANTI

YÖK Başkanı Erol Özvar, yarın ilk kez Ankara'da rektörlerle bir araya gelecek. Yüz yüze eğitime başlanması planlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda Özvar, 'Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe dair yeni vizyonunu' paylaşacak. Rektörlerin de görüşlerini açıklayacağı toplantıda, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin esasları değerlendirilecek.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı! YÖK Başkanı Özvar, tüm rektörleri çağırdı...
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