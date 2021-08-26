Üniversitelerde yüz yüze eğitim koronavirüs nedeniyle 1.5 yıldır gerçekleştirilemiyor. Bu yıl tüm üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması beklenirken, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tüm rektörlerle bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yüz yüze eğitimin esasları ele alınacak.