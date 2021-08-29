Son dakika: Tarihi anlar! Başkan Erdoğan Akıncı TİHA teslim töreninde ilk imzayı attı

"KENDİNE ÇALIŞMANIN DERDİNDE OLANLAR BU TABLOYU İYİ KARŞILAMIYOR"

Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.

Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK"

Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Türkiye pek çok savunma sanayii ürünü yanında özellikle insansız araç teknolojisinde kendisini kanıtlamıştır.

TARİHİ DAKİKALAR!

Dünyanın da büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği Türk savunma sanayii yeni bir atılım gerçekleştiriyor. Türkiye'ye savunma alanında önemli bir başarı daha kazandırması planlanan Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün TSK envanterine girerek göreve başlayacağı açıklanmıştı.