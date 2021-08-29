Son dakika: Tarihi anlar! Başkan Erdoğan Akıncı TİHA teslim töreninde ilk imzayı attı

Son dakika haberleri... Türk savunma sanayii alanında bir tarihi güne daha şahitlik ediyoruz. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen Akıncı TİHA, bugün törenle TSK'ya teslim ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılıyor. Başkan Erdoğan Akıncı TİHA'ya ilk imzasını attı.
Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikâyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.
Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir. 10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları suiistimal ediyor.
Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatılarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ SOSYAL DÜZENSİZLİKLER GİDEREK DERİNLEŞİYOR"
Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor.
"VİCDANLAR BUNA NASIL SESSİZ KALABİLİR?"
Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?
"KENDİNE ÇALIŞMANIN DERDİNDE OLANLAR BU TABLOYU İYİ KARŞILAMIYOR"
Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.
Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.
"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK"
Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.
Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır. Türkiye pek çok savunma sanayii ürünü yanında özellikle insansız araç teknolojisinde kendisini kanıtlamıştır.
TARİHİ DAKİKALAR!
Dünyanın da büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği Türk savunma sanayii yeni bir atılım gerçekleştiriyor. Türkiye'ye savunma alanında önemli bir başarı daha kazandırması planlanan Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün TSK envanterine girerek göreve başlayacağı açıklanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK İMZA!
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Erdoğan tören alanına geldi ve ilk imzay böyleı attı.
Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video
BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, "Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git Akıncı, uğurlar ola!" ifadelerini kullandı.
Akıncı TİHA, bugün Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleşecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giriyor. Düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA, Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Akıncı TİHA'nın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği tamamen yerli imkânlarla geliştirildi.
Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi | Video
40 BİN FEET YÜKSEKLİKTE BİR GÜN BOYUNCA UÇABİLİYOR
Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor. Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.
Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.