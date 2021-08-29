İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AKINCI paylaşımı | Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKINCI ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Altun, "Bayraktar #AKINCI TİHA güvenlik güçlerimizin hizmetinde vatan nöbetine başladı. Türkiye semaları artık ona emanet. Bu yolda emeği geçen tüm ekibe şükranla…" ifadelerini kullandı.