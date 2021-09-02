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Giriş Tarihi: 2.9.2021

İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar belli oldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi emniyet müdürü atamaları yapıldı. Batı'dan Batı'ya ve Doğu illerine tayinlerin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde de il içi atamalar açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişikliğe gidildi. Terfi aldığı için Rize'ye tayini çıkan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu atandı. Soğuksu'nun 11 yıllık terör tecrübesi ile dikkat çektiği kaydedildi.
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İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar belli oldu
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