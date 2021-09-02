İstanbul Emniyeti’nde il içi atamalar belli oldu

İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'nde il içi emniyet müdürü atamaları yapıldı. Batı'dan Batı'ya ve Doğu illerine tayinlerin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü'nde de il içi atamalar açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde değişikliğe gidildi. Terfi aldığı için Rize'ye tayini çıkan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne Diyarbakır
'dan İstanbul'a gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu
atandı. Soğuksu'nun 11 yıllık terör tecrübesi ile dikkat çektiği kaydedildi.