Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde atama rüzgarı devam etti!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde il içi şube ve ilçe müdürlerinin atamalarının yapılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yardımcıları da yeni görev yerlerine atandı. 19 şubenin müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün yerinde değişikliğe gidilmişti. 13 il emniyet müdür yardımcısının da atamaları yapıldı. İstanbul'da ilçe emniyet müdürlerinden sorumlu müdürlük görevleri yeniden başladı. Cihat Dağdeviren; Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu.



Terfisini alan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Neslihan Türkün Alpay; Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Tepebaş; Esenyurt, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'den sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Bolat; Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Eyüp Sultan ve Sultangazi ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı. 2. Sınıf Emniyet Müdürü Filibya Saral; Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı oldu.

İşte diğer il emniyet müdür yardımcıları ve sorumlu olukları yeni görev yerleri:



2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir: Adalar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman: Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Demir: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı...