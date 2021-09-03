Evlatlarımızı PKK’ya kurban etmeyeceğiz

Terör örgütü PKK tarafından kandırılan ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin destansı mücadelesi bugün 3'üncü yılına girdi. Evlatları için mücadele eden aileler SABAH'a konuştu."Aileler, terör örgütü ve HDP'ye karşı, bugüne kadar görülmemiş destansı bir eylem başlattı. Eylemlerimiz nedeniyle HDP'lilerin çok hakaretlerine uğradık. Yaşadığımız mahalleye kadar gelip bizi tehdit ettiler. Davamızdan vazgeçmemiz için önümüzü kesip, eylemimizi sonlandırmamızı istediler. Ama hiçbir zaman yılmadık ve onlara karşı dik durduk.""HDP iki yıldır bize yapmadığını bırakmadı. Bu ailelere o kadar işkence çektirdiler ki, o kadar zulüm ettiler ki. Bizi aşağıladılar, bize hakaret ettiler, zafer işareti yaptılar, küfür ettiler. İnşallah bu evlatlarımız da gelecek, 3'üncü yılda bize kavuşacak."Evlat nöbetini bugünlere kadar ulaştırdık. PKK artık annelerden korksun. Evlatlarımızı kurban etmeyeceğiz."Bu kararlı mücadele sonucu, hem buradaki aileler, hem de evladı dağda olan tüm aileler çocuklarına kavuşacak. Çünkü PKK'nın artık sonu geliyor.""Bu eylem sayesinde oğlumun sesimi duyacağını biliyorum ve geleceğine inanıyorum.""Kızımı PKK için doğurmadım. Onu kandırıp dağa kaçırdılar. Bu eylemle evlatlarımızı Kandil'in elinden kurtaracağız.""Çocuklarımız, kalem tutacakları yerde silah tutuyor. Çocuğumu onlar için doğurmadım. Evladımı almadan buradan ayrılmŞIRNAK'TA terör mağduru aileler, Metin Üstek'in geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olup 6 yıl sonra anne babasına kavuşmasını, HDP İl Başkanlığı binası önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attılar. AA