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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Erdoğan Mali Başkanı Goita’yla görüştü

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Erdoğan Mali Başkanı Goita’yla görüştü
Başkan Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Mali halkının her zaman yanında olacaklarını, istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini, bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadelede işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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Erdoğan Mali Başkanı Goita’yla görüştü
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