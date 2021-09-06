Erdoğan Mali Başkanı Goita’yla görüştü

Başkan Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi
Devlet Başkanı Assimi Goita
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Mali
halkının her zaman yanında olacaklarını, istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini, bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadelede işbirliğine hazır olduklarını söyledi.