Dağ’dan CHP’ye taciz tepkisi

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Erzurum'da basın temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında çıkan skandal ile ilgili konuşan Hamza Dağ, "Dün ana muhalefet partisinin bir konusuyla Erzurum haber oldu. Bu konu hem yerel ve hem de ulusal da konu oldu. Açıkça bir süredir ana muhalefet partisinde buna dair çokça haber ne yazık ki gündeme geliyor. Bu konular hem aşağılama ilgili konular, yani şöyle söyleyeyim bir belediye başkanının tesettürlü bir hanım diye bahsetmesi, çok değişik bir üslupla, söyleyiş tarzı ile anlatmış olduğu hadise ana muhalefet partisi tarafından yalnızca bir uyarma ile cezalandırma durumu oluyor. Bir kadına yapılan veya kadına karşı anlatılan, bahsedilen burada şimdi ayrıntıya da tam olarak girmek istemiyorum, anlatırken bile bakıldığında küçük gördüğünü, basit gördüğünü, onunla adeta dalga geçtiğini görebiliyorsunuz.

Bu nedenle böyle bir hadise ana muhalefet partisinde vuku bulduğunda sadece uyarı gibi bir ceza ile karşı karşıya kalıyor. Yine bir süredir olumsuz taciz veya tecavüz gibi noktalarla gündeme geldikleri oluyor. En sonunda da ne yazık ki Erzurum'da da bu olay gündeme geldi. Bu konuda sessiz olmayı, sessiz olup zamana bırakmayı, ya da temenni sözlerle sahiplenmeyi görüyoruz. Bazen de ödüllendirmeyi görüyoruz. Bu konular siyasetimize zarar veren hususlardır. Biz bunları mümkün olduğunca çok olmaması, daha doğrusu siyasetin içerisinde olmaması, siyasetin içerisinde bu tarz konular olduğunda siyasetin gereken tepkiyi vermesi gerektiğine inanıyoruz ve bu şekilde de devam etmesini düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak ile basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.