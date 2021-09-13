AK Parti’den 2023 için tam saha siyaset

AK Parti
, 2023 seçimleri için çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla yaz ayı boyunca sahalarda olan teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları önümüzdeki dönemde de kapı kapı dolaşmaya devam edecek. Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı haftasonları bölgelerinde olacak. Yerelde nabız tutulacak, öncelikli tamamlanması gereken projeler ilgili rapor hazırlanacak. Erdoğan, gelecek yılın Nisan ve Mayıs aylarına kadar Güneydoğu
ve Doğu illerinin tamamına gidecek, oradaki vatandaşlarla buluşacak.
Türkiye sel felaketleri ve orman yangınları mücadele ederken milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yaz boyunca sahada oldu.
MİLLETVEKİLLERİ SAHADA
Sahada vatandaşların şikayet, istek ve beklentilerini not eden milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri hazırladıkları raporları Genel Merkez
'e sundu. Yine milletvekilleri yaptıkları çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepleri telefonlarına yükledikleri yazılımla an be an Genel Merkeze ileterek vatandaşların sorunlarının hızlı çözüme kavuşturulmasını sağladı.