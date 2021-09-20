AK Parti’ye dev katılım!

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke; "AK Parti milletin partisidir. Milletin hizmetkar partisidir. Samimiyeti ve tevazuyu asla elden bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizle el ele vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye demeye devam edeceğiz. Bu partilerde bulunan kardeşlerimiz kimin hizmet ettiğini, kimin milletin derdi ile dertlendiğini bir kez daha gördüler. 2023 hedefine hep birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz" dedi.