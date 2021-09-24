TSK’nın yeni İHA’sı Aksungur’dan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in büyük bir heyecan olduğunu, özellikle gençler ve çocuklar için geleceğe yönelik bir ışık tuttuğunu söyledi. Yıldız, ziyaretçiler arasından birçok uçak mühendisi çıkacağına, benzer uçaklar geliştireceklerine inandığını vurguladı.



AKSUNGUR- solda

TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur ile etkinlikler kapsamında gösteri uçuşu yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Kolunda Hürkuş uçtu. Aksungur, ilk halka açık gösterisini yapmış oldu. Şu anda 4 Aksungur'u Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) vermek üzere hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar teslimatlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bu uçağı 18 ay gibi kısa sürede inşa ettik. Şu ana kadar MAM-L, MAM-C, Kanatlı Güdüm Kiti, Teber-82 gibi birçok mühimmatın entegrasyonunu yaptık. Uçağımızın üzerinde diğer istihbarat yüklerini de taşıyabiliyoruz. 50 saatin üzerinde havada kalıyoruz. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü için yangın ihbar, gözetleme, erken uyarı hizmetlerini de vermeye devam ediyoruz. Bu alanda da oldukça başarılı oldu diğer İHA'larla beraber." ifadelerini kullandı.