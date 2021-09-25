İBB, yurt inşaatını çürümeye terk etti

CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun yurt polemiği için "1 yılda çözeriz" dediği dakikalarda, Küçükçekmece Atakent
'te bir skandal patladı. 2018'de 90 milyon liranın üzerinde maaliyetle 69 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanan 1875 kişilik öğrenci yurdu projesinin, CHP'li Ekrem İmamoğlu
'nun yönetime geçmesiyle askıya alındığı ortaya çıktı.
2 yıldan fazla inşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede, inşaatta kullanılan birçok malzemede tahribat oluştuğu ve maddi kayba yol açıldığı kaydedildi.
AK Parti
Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan
, "Birileri ülkenin başına bir felaket gelsin de biz de buradan istifade edelim diye dua ediyor. Bunların son örneği de öğrenci yurtları. Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan 1875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Gençleri kışkırtmayı bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler" dedi.