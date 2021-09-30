Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan talimat vermişti! 6 yıl sonra yeniden başladı
Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:47

Başkan Erdoğan talimat vermişti! 6 yıl sonra yeniden başladı

İHA
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 6 yıl sonra yeniden başladı

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yaşanan mahkeme süreci nedeniyle 2015 yılında çalışmaları durdurulan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nin çalışmaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlandırıldı. Belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalanmasının ardından, projenin çalışmalarını yürütecek firma, çalışmalarına başladı.

Selimiye Camii'nin önünde bulunan meydanı iş güvenliği açısından bariyerlerle vatandaşın geçişine kapatan firma, çalışmalarını hızlandırdı. Projesi kapsamında, caminin çevresinde görüntüsünü bozan alanlar kaldırılacak. Projenin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan talimat vermişti! 6 yıl sonra yeniden başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA