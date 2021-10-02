Kıymetli ağabeyim Asiltürk’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında yayınladı. Başkan Erdoğan, mesajında "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
RUHU ŞAD OLSUN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:
Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekânı cennet, makamı âli olsun.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları başta olmak üzere, Milli Görüş Camiası'na ve sevenlerine başsağlığı, sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Hamza Ersan Saner:
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Anavatan Türkiye İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan son olarak 20 Temmuz'daki Barış ve Özgürlük Bayramınız için KKTC'ye gelen değerli siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum.
GENÇLERE IŞIK TUTACAK
Taziye mesajı yayınlayan isimler arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Recai Kutan da yer aldı. Kutan mesajında, "Onun bıraktığı hatıralar, izler yeni nesiller için ışık tutacak ilkeler olarak yaşar" ifadelerine yer verdi.