Broşür almayanı döven CHP’liye 4.5 yıl hapis talebi

CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyesi bir grup, Kanal İstanbul projesi
aleyhine hazırladıkları broşürden almayan AK Parti
'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı
'yı darp etti. Savcılık, "Kasten yaralama" suçundan CHP' üyesi Tuncay Doğan
'ın 4.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Geçen yıl ağustosta yaşanan olayda, Site Mahallesi Atay Caddesi'nde toplanan CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyeleri, Kanal İstanbul'a karşı hazırlanan broşürleri dağıtmaya başladı. İmdat Bakırcı (66) kendisine uzatılan broşürü amak istemediğini söyledi. Buna tepki gösteren CHP'li üyelerle Bakırcı arasında tartışma çıktı. CHP üyesi Tuncay Doğan, Bakırcı'yı iterek yere düşürdü. Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlak oluştu. Bakırcı'nın şikayeti üzerirne polis, saldırıya karışanları kameralardan tek tek tespit etti ve ifadelerini aldı. Doğan, kendinden uzaklaştırmak için hafif şekilde iteklediğini, kendi ayağına dolanarak yere düştüğünü iddia etti. Savcılıkta ise ifadesini değiştirerek Bakırcı'nın CHP üyesi Serpil Şeker
'in annesi Sehergül Yakar
'ı iteklediği sırada dengesini kaybederek düştüğünü öne sürdü. Ancak Şekerci de Doğan'ın Bakırcı'yı iteklediği yönünde ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Doğan'ın"Kasten yaralama" suçundan 4.5 yıla kadar hapsini talep etti. CHP'li grubun hakaret ve tehdide uğradıkları yönündeki iddiaları ile ilgili ise takipsizlik kararı verildi. Görüntülerin analizini yapan bilirkişi, Doğan'ın Bakırcı'nın üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiğini, bunun üzerine Bakırcı'nın düştüğünü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kalktığını ortaya koydu. Taraflar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.