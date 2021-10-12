Yoğun bakımlarda yaş ortalaması 25-35’e indi

Antalya
'da düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
'ne katılan Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü
SABAH'a konuştu. Kovid-19 vakalarında delta varyantıyla birlikte yaş ortalamasının düşmesine dikkat çeken Özlü şunları söyledi:
Delta varyantı gençlerde hem daha fazla görülüyor hem de çok ağır vakalarımız var. Şu anda serviste, yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın yaş ortalaması 25-35. Önceden hastalığı yok. Sapasağlam insanlar bunlar. Bakıyorsunuz çok ağır bir tabloyla karşımıza geliyor. Entübe oluyor. Yoğun bakımda takip ediliyor. Kaybettiklerimiz de oluyor. Oysa bunları önlemek mümkün.
Gençlerde vaka oranlarının yükselmesinin nedeni yaşlı popülasyonun, kronik hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının iyi aşılanmış olması. Ancak gençlerimiz bu konuda biraz isteksiz davrandılar. Kendilerini güvende hissettiler. 'Biz genciz, bize bir şey olmaz, virüs bize bulaşmaz, bulaşsa da hasta olmayız, ayakta atlatırız.' gibi düşündüler. Ama öyle değil. Artık her yaş grubu tehlikede.
NÜFUSUN YÜZDE 90'I AŞILANMALI
Türkiye
hem aşı tedariki hem de aşıyı halka ulaştırma konusunda başarılı. Bu artışı önlemek için artık yüzde 70 de değil yüzde 90'ın üzerinde popülasyonu aşılamamız lazım. Bunu yaparsak vaka sayılarımızı azaltmamız mümkün. Eğer şimdi aşılanma olmasaydı çok çok daha yüksek seviyelerde olacaktık.
GÜNLÜK VEFATLARI SIRADANLAŞTIRMAYIN
Türkiye dünyada en yüksek vaka sayıları olan ilk 3-4 ülkeden biri ve her gün 250 civarında yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunlar çok büyük kayıplar. Dolayısıyla bunu kanıksamamak, sıradanlaştırmamak lazım. Şu anda Türkiye'de bir uçak düşse ve 250 kişi ölse bu günlerce televizyonlarda, medyada haber olur. Ama her gün 250 kişi koronavirüsten ölüyor, sıradanmış gibi söyleyip geçiyoruz. Acı kayıplar yaşanıyor ve bunu bir şekilde mutlaka azaltmamız, durdurmamız lazım.
YAŞAM TARZI HALİNE GETİRMELİYİZ
Pandemide kazandığımız bazı alışkanlıkları devam ettirip bir yaşam tarzı haline getirebilirsek, pandemilere ve salgınlara karşı daha korunaklı hale geliriz. İnsanlar bağ evlerinde ya da yazlıklarda vakit geçiriyorlar. Birçok insan evden çalışmayı tercih etmeye başladı. Toplu taşıma yerine yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediyorlar. Toplumsal bilinç, yaşam şekli, beslenme alışkanlıkları, temiz hava, temiz içme suyu, stres ve yeterli gelir düzeyi gibi birçok faktör var. Hastalıkları sadece tıp değil toplum da yok eder. Önümüzdeki yaz daha iyi olacağımıza inanıyorum.