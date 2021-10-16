Milli
Savunma Bakanlığı (MSB), Irak
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar
'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile Metina
ve Avaşin Basyan
bölgesindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
YURT İÇİNDE DE 3 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada İçişleri Bakanlığı
, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari Merkez ilçe kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle icra edilen operasyonda 1 teröristin, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde de 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.