Antibiyotik, bitkisel ilaç ve kozmetiğe gözaltı! 2022’de 1225 kozmetik ürün denetlenecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2022 bütçe teklifine göre; sağlık ürünlerinin güvenliği kullanımı amacıyla kozmetik ürün denetimi 2021 yılında bin 220 olarak gerçekleşti. 2022 yılında bu denetim bin 225'e çıkacak. Kozmetik ürünlerin kaydı devam edecek. Ürün Takip Sistemi'nin kullanımının geliştirilmesi ile üretimden satışa kadar tüm süreçlerde ele alınarak kayıt dışı, sahte, kaçak kozmetik ürün üretiminin önlenmesi planlanıyor. 2020 yılında 288 bin 626 kozmetik ürün kaydı yapılırken, 2021 yılında bu sayı 360 bine çıktı. 2022 yılında 430 bin kozmetik ürünün kaydının yapılması hesaplanıyor. Kozmetik ürünlerin güvenli, etkili ve kaliteli bir şekilde piyasaya arzı için ulusal çıkarlar ve insan sağlığı gözetildiği vurgulanan bütçe teklifinde "bu doğrultuda Avrupa Birliği mevzuatı değişikliklerine uyumlaştırılan Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Mevzuatında güncellemelerin yapılması planlanmakta" ifadesi kullanıldı.

TIBBİ CİHAZ SAYISI ARTIYOR

Denetlenen tıbbi cihaz sayısı ise bu yıl bin 964 olurken, gelecek yıl 2 bin 3 olarak planlandı. Yüksek ölçekli ilaçların süresi içerisinde denetlenme oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılacak. 2020 yılında kaydı yapılan tıbbi cihaz sayısı 1 milyon 175 bin 600 olarak gerçekleşti. 2021'de 800 bin olarak şekillenen tıbbi cihaz kaydının 2022 yılında 500 bin olarak öngörüldü.

ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ ARTTI

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve doktorlardan sürekli gelen "reçetesiz antibyotik kullanmayın" uyarılarına rağmen, bilinçsiz antibyotik tüketimi engellenemiyor. Bütçe rakamlarına göre; bin kişi başına düşen günlük antibyotik tüketim miktarı 2020'de 24.3 olarak gerçekleşirken, tüm çabalara rağmen bu tüketim önlenemeyerek 2021'de 30'a çıktı. Antibyotik kullanımının 2022 yılında 29'a, 2023'te 28'e 2024'de 27'ye düşürülmesi planlandı.

BİTKİSEL İLAÇLARA ÖNLEM

Bitkisel ilaçların güvenli kullanımı konusunda da gerekli önlemler sıkı şekilde uygulanacak, bu alanda hizmet sunanlara eğitimler verilecek. Milyon kişi başına düşen advers reaksiyon(bir ilaca karşı gelişen zararlı ve amaçlanmayan cevabı ifade eder) bildirim sayısı ise 2021 yılında 100 olarak gerçekleşirken, 2022'de 105'e çıkacağı hesaplandı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bitki Listesi'nin genişletilmesine önem verilirken, referans aralığı niteliğindeki bu listenin kamuoyu ile paylaşılmasına ek olarak bu sağlık hizmetini sunanlara verilecek eğitimler piyasadaki ürünlerin güvenli kullanımına ilişkin doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

AKILLI İLAÇ YAYGINLAŞIYOR

Akıllı İlaç Kullanımı yaygınlaştırılacak. Akıllı İlaç Kullanımı ile ilgili mevcut durum analizleri yapılacak ve doktorların reçetelerine davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kendilerine geri bildirim verilmesi yoluyla sistemi yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda geliştirilen Reçete Bilgi Sistemi ülke geneline yaygınlaştırılacak.