İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere bisiklet hediye edildi

İToplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje kapsamında Piyalepaşa Bulvarı'ndaki Orbay İlkokulu'na gelen Aktaş, çocuklarla sohbet etti.

Burada konuşan Aktaş, proje ile çocukların ve gençlerin topluma yararlı bireyler olarak gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan başarılı gençlerimize bisiklet hediye ediyoruz. Birinci önceliğimiz güvenlik, ikinci önceliğimiz trafik. Çocuklar ailelerinin kontrolünde bisikletlerini sürecekler." dedi.

Konuşmanın ardından Aktaş, maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye etti.

Proje kapsamında, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde öğrencilere 700 bisiklet dağıtılacak.