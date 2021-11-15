"Turkey Tribunal" oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı

FETÖ'cü medyanın "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve terör örgütü PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Duruşmalarda Türkiye karalanırken işkenceci bir ülke olarak lanse edildi. Tek taraflı süren tanık anlatımı sürecinde sözde Turkey Tribunal Mahkemesi hazırlayacağı raporla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeyi hedefledi.

'Turkey Tribunal' adlı sözde mahkeme Belçika'da kurulurken İsviçre'de Türkiye yargılandı. Sözde yargılama boyunca genel olarak FETÖ ve PKK bağlantılı kişiler tanık olarak dinlendi. Tanıkların içerisinde, firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal gibi isimler yer aldı.

FETÖ VE PKK MAHKEMEYE UMUT BAĞLADI

FETÖ'cülerin kurduğu 'Solidarity with OTHERS' isimli kuruluşun yönetim kurulu üyesi olan Yüksel Kaya, büyük beklenti içinde olduklarını belirtirken FETÖ'nün yayın yaptığı Kronos adlı internet sitesi de "bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak nitelendirdiği Turkey Tribunal'ın yaptığı bu sözde yargılamanın 'şiddetle' takip edilmesi çağrısını yaptı.