Yabancı futbolculara icra gönderen menajere 2,5 yıl hapis

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 menajer ile 2 postacının yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan menajerler Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek ve İskender Çam ile Hurşit Ünözkan duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ile mağdur futbolcuları ise avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Hurşit Ünözkan, savcının mütalaasında kendisi hakkında beraat istendiğini belirterek mütalaa doğrultusunda beraatine karar verilmesini talep etti.

FUTBOLCULARI SUÇLADILAR

Sanık Yalçın Fatih İlek de 155 gün cezaevinde kaldığını belirterek, kendisinin futbolculara para kazandırdığını ve masum olduğunu öne sürerek beraatini istedi.



Yaklaşık 20 yıldır FİFA'da menajerlik yaptığını belirten sanık İskender Çam, bu oyuncuları transfer etmek için Portekiz'e gittiğini, aileleriyle beraber aynı uçakla geldiğini anlatarak, futbolcuların borçlarını ödememek için yalan söylediklerini, bu olayda kendisinin mağdur olduğunu savundu.

Sanık Değer Okşar da Rodallega'dan alacaklı olduğunu, müştekinin borcunu ödememek için kendisine asılsız iftirada bulunduğunu iddia etti.

MAHKEMENİN KARARI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Değer Okşar'ı "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2,5 yıl hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, futbolcular Hugo Rodallega Martinez, Deivson Rogerio Da Silva, Silvestre Manuel Gonçalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Mrouan da Costa Trindade'nin şikayetçi oldukları belirtiliyor. İddianamede, yabancı futbolculara icra takibi başlattığı öne sürülen 3 sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", sahte tebligatları yaptığı ileri sürülen iki posta memurunun ise "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sürecinde ise Cumhuriyet savcısı sanıklardan menajer Değer Okşar'ın "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraati yönünde görüş bildirmişti.