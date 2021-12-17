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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Kılıçdaroğlu’na çarşaflı kadın hatırlatması

Kılıçdaroğlu’na çarşaflı kadın hatırlatması

Sosyal medya kullanıcısı Ahmet Şafak, 2009’da Kılıçdaroğlu’nun otobüsünde yaşananları paylaştı. Partililerin çarşaflı kadına tükürüp hakaret ettiği görüntüleri, “CHP aynı CHP, unutma” notuyla yayınladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son zamanlarda taktik uygulayarak "helalleşme" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada görüntü yayınlayan Ahmet Şafak adlı bir kişi, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir video görüntüsü ile paylaştı. CHP'nin seçim otobüsünde yaşanan olayın görüntülerini yayınlayan Ahmet Şafak, "2009 CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne binen çarşaflı teyzeye yapılanlar...



CHP aynı CHP, unutma!" notunu düşerek hatırlatmada bulundu. CHP'liler 2009 yılında seçim otobüsüne binen çarşaflı kadına yapmadıklarını bırakmamıştı. Yüzüne tükürmüşler, küfredip çarşafını çektirmişlerdi. 65 yaşındaki kadına reva görülen bu zulüm o dönemde kameralara yansımıştı. Görüntülerde, yaşlı kadını otobüsten indirmek için birbiriyle yarışan CHP'lilerin "AKP'li bu arkadaşlar, bu AKP'lidir. Bu provokatördür. Bizim Bağcılar'da yaşıyor AKP'li bu. Bu provokatördür" sözleri yer almıştı. Yaşlı kadını aşağılayan CHP'liler olayı görüntülemeye çalışan medya temsilcilerini de tehdit etmişlerdi. ANKARA

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Kılıçdaroğlu’na çarşaflı kadın hatırlatması
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