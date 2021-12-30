Dünyanın en modern altyapısı Türkiye’de

Doğu'yu Karadeniz
'e bağlayarak, zorlu kış şartlarında hızlı ve kesintisiz hizmet sağlayacak olan Erzurum
- Artvin
arasında yapılan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli
, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Burada sadece bir tünel açmıyoruz, aynı zamanda kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Ulaştırmadan enerjiye, eğitim ve sağlıktan haberleşmeye tüm alanlardaki yatırımlarla ülkenin çehresini değiştirecek adımlar attık. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık? Hayır. Bunları, asıl büyük atılımlarımızın altyapısı olarak hayata geçiriyoruz.
Türkiye
, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, en kapsamlı, en yeni ve en modern kalkınma altyapısına sahip. Bu altyapıyla hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Pirinkayalar Tüneli
, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaktır. Potansiyeli olan iki şehir arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Erzurum ve Artvin Havalimanı
ile Artvin limanını birbirine entegre edecek bu tünel Kafkasya
ile transit trafiği rahatlatacaktır" dedi.
ÖLÜM GEÇİDİ TARİHE KARIŞTI
Kuzey-Güney yol hattını birbirine bağlayan en önemli projelerden biri olarak görülen Pirinkayalar Tüneli ile hem 'ölüm geçidi' olarak anılan dağlık yol tarihe karıştı hem de bölgede yeni bir turizm ve ticari yol oluşturuldu. Dik kayalıkları nedeniyle güvenli yola imkân sağlamayan ve her yıl onlarca ölümlü kazanın yaşandığı ve ayrıca yakıt masrafı ve zorlu virajlar nedeniyle bölgede ticari lojistiği durma noktasına getiren Pirinkayalar Geçidi
'nin altından yeni bir tünel inşa edildi. Güney Kafkasya
ile Türkiye'nin en güney kısmına kadar 1100 kilometrelik kesintisiz yol ağı da böylelikle tamamlanmış oldu. Tünelin hem bölgedeki turizm rotasına katkısı hem de Güney Kafkasya ile ticari hacmi artırması bekleniyor.
2002'DE YATIRIMIN DURMA NOKTASINA GELDİĞİ TÜRKİYE, 19 YILDA DEV PROJELERLE ŞAHA KALKTI
2002
'de yatırım yapılamayan Türkiye, AK Parti iktidarıyla altın çağına geçti. AK Parti döneminde Türkiye ulaşımdan enerjiye kadar yüzlerce mega projeyle tanıştı
Ekonomıye can suyu olan projelerle
Türkiye AK Parti iktidarıyla gururlandıran
başarılara imza attı. Bir
taraftan uzaya yeni uydular gönderirken,
diğer yandan SİHA operasyonlarıyla
tüm dünyayı kendine
hayran bıraktı. Yüksek hızlı tren
hatlarıyla onlarca saat süren yolculuklar,
birkaç saate düştü.
Vatandaşlar, yüklerini karayolu
yerine demiryoluyla taşımaya
başladı.
8 Nisan 2007'de Karadeniz
Sahil Yolu hizmete açıldı.
22 Mayıs 2015'te Ordu
Giresun Havalimanı açıldı.
26 Mayıs 2015'te Hakkâri
Selahaddin Eyyubi Havalimanı açıldı.
1 Temmuz 2016'da dünyanın
dördüncü en uzun açıklıklı asma
köprüsü olan Osmangazi Köprüsü
açıldı.
26 Ağustos 2016'da eğik
askılı köprü sınıfında dünyanın
en yüksek, tüm köprü sınıflarında
ikinci en yüksek kulesine sahip
asma köprüsü olan Yavuz Sultan
Selim Köprüsü açıldı.
20 Aralık 2016'da yap-işletdevret
modeliyle hizmete alınan,
Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının
altından birleştiren Avrasya
Tüneli açıldı.
26 Aralık 2016'da Ilgaz 15
Temmuz İstiklal Tüneli hizmete
açıldı.
4 Eylül 2020'de Türkiye'nin
en akıllı otoyolu olan 330 kilometre
uzunluğundaki Ankara-Niğde
Otoyolu hizmete açıldı.
29 Ekim 2018'de İstanbul
Havalimanı açıldı.
Mardin ve Şırnak sınırları
içerisinde Dicle Nehri üzerinde
Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 km
doğusunda yer alan Ilısu Barajı 6
Kasım 2021'de açıldı.
21 Mayıs 2021'de Türkiye'nin
en prestijli projelerinden biri olarak
kabul edilen ve İstanbul'un
ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayan
Kuzey Marmara Otoyolu'nun
son kısmı hizmete açıldı.
2023 metrelik orta açıklığıyla
'dünyanın en uzun orta açıklıklı
asma köprüsü' olan Çanakkale
1915 Köprüsü de 18 Mart 2022'de
hizmete açılması için gün sayıyor.
Türksat 5B uydusu 19 Aralık
2021'de uzaya fırlatıldı. SABAH
TÜNELLERİN UZUNLUĞU 639 KİLOMETREYE ÇIKTI
Başkan
Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçildi. Erdoğan, tünelin çevresini izledikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Adil Bey, ağaçlandırma ve peyzaj konusunda güzelleştirilmesini rica ediyorum" dedi. Bakan Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla tünelden geçti. Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Pirinkayalar Tüneli'yle, Türkiye'deki tünellerin toplam uzunluğu 19 yılda 59 kilometreden 639 kilometreye yükseldi.
GEÇİŞ SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNDİ
TÖREN alanında hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Pirinkayalar Tüneli, dik ve dar 22 virajın yer aldığı ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçidini rahatlatacaktır. Erzurumlu dadaşımız, Karadenizli kardeşine daha rahat ulaşacak. Proje bölgesi sit alanı olduğu için yüksek hassasiyetle çalıştık. Pirinkayalar, bağlantı yolları ile uzunluğu 3.342 metreye sahip tünel projesidir. Tünel ile yolu 680 metre kısaltırken, geçiş süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Son 19 yılda 50 kilometrelik tünel uzunluğunu 639 kilometreye çıkardık" dedi.
ÖĞRETMENLERE MÜJDEYİ VERDİ
Başkan, Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu sosyal medya hesabından müjdeleyerek, "Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.