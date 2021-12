Dünyanın en modern altyapısı Türkiye’de

Doğu'yu Karadeniz 'e bağlayarak, zorlu kış şartlarında hızlı ve kesintisiz hizmet sağlayacak olan Erzurum Artvin arasında yapılan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli , Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Burada sadece bir tünel açmıyoruz, aynı zamanda kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Ulaştırmadan enerjiye, eğitim ve sağlıktan haberleşmeye tüm alanlardaki yatırımlarla ülkenin çehresini değiştirecek adımlar attık. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık? Hayır. Bunları, asıl büyük atılımlarımızın altyapısı olarak hayata geçiriyoruz. Türkiye , gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında, en kapsamlı, en yeni ve en modern kalkınma altyapısına sahip. Bu altyapıyla hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. Pirinkayalar Tüneli , Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaktır. Potansiyeli olan iki şehir arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Erzurum ve Artvin Havalimanı ile Artvin limanını birbirine entegre edecek bu tünel Kafkasya ile transit trafiği rahatlatacaktır" dedi.Kuzey-Güney yol hattını birbirine bağlayan en önemli projelerden biri olarak görülen Pirinkayalar Tüneli ile hem 'ölüm geçidi' olarak anılan dağlık yol tarihe karıştı hem de bölgede yeni bir turizm ve ticari yol oluşturuldu. Dik kayalıkları nedeniyle güvenli yola imkân sağlamayan ve her yıl onlarca ölümlü kazanın yaşandığı ve ayrıca yakıt masrafı ve zorlu virajlar nedeniyle bölgede ticari lojistiği durma noktasına getiren Pirinkayalar Geçidi 'nin altından yeni bir tünel inşa edildi. Güney Kafkasya ile Türkiye'nin en güney kısmına kadar 1100 kilometrelik kesintisiz yol ağı da böylelikle tamamlanmış oldu. Tünelin hem bölgedeki turizm rotasına katkısı hem de Güney Kafkasya ile ticari hacmi artırması bekleniyor. 2002 'de yatırım yapılamayan Türkiye, AK Parti iktidarıyla altın çağına geçti. AK Parti döneminde Türkiye ulaşımdan enerjiye kadar yüzlerce mega projeyle tanıştıEkonomıye can suyu olan projelerleTürkiye AK Parti iktidarıyla gururlandıranbaşarılara imza attı. Birtaraftan uzaya yeni uydular gönderirken,diğer yandan SİHA operasyonlarıylatüm dünyayı kendinehayran bıraktı. Yüksek hızlı trenhatlarıyla onlarca saat süren yolculuklar,birkaç saate düştü.Vatandaşlar, yüklerini karayoluyerine demiryoluyla taşımayabaşladı.8 Nisan 2007'de KaradenizSahil Yolu hizmete açıldı.22 Mayıs 2015'te OrduGiresun Havalimanı açıldı.26 Mayıs 2015'te HakkâriSelahaddin Eyyubi Havalimanı açıldı.1 Temmuz 2016'da dünyanındördüncü en uzun açıklıklı asmaköprüsü olan Osmangazi Köprüsüaçıldı.26 Ağustos 2016'da eğikaskılı köprü sınıfında dünyanınen yüksek, tüm köprü sınıflarındaikinci en yüksek kulesine sahipasma köprüsü olan Yavuz SultanSelim Köprüsü açıldı.20 Aralık 2016'da yap-işletdevretmodeliyle hizmete alınan,Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanınınaltından birleştiren AvrasyaTüneli açıldı.26 Aralık 2016'da Ilgaz 15Temmuz İstiklal Tüneli hizmeteaçıldı.4 Eylül 2020'de Türkiye'ninen akıllı otoyolu olan 330 kilometreuzunluğundaki Ankara-NiğdeOtoyolu hizmete açıldı.29 Ekim 2018'de İstanbulHavalimanı açıldı.Mardin ve Şırnak sınırlarıiçerisinde Dicle Nehri üzerindeMardin'in Dargeçit ilçesinin 15 kmdoğusunda yer alan Ilısu Barajı 6Kasım 2021'de açıldı.21 Mayıs 2021'de Türkiye'ninen prestijli projelerinden biri olarakkabul edilen ve İstanbul'unulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayanKuzey Marmara Otoyolu'nunson kısmı hizmete açıldı.2023 metrelik orta açıklığıyla'dünyanın en uzun orta açıklıklıasma köprüsü' olan Çanakkale1915 Köprüsü de 18 Mart 2022'dehizmete açılması için gün sayıyor.Türksat 5B uydusu 19 Aralık2021'de uzaya fırlatıldı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçildi. Erdoğan, tünelin çevresini izledikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Adil Bey, ağaçlandırma ve peyzaj konusunda güzelleştirilmesini rica ediyorum" dedi. Bakan Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla tünelden geçti. Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Pirinkayalar Tüneli'yle, Türkiye'deki tünellerin toplam uzunluğu 19 yılda 59 kilometreden 639 kilometreye yükseldi.TÖREN alanında hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Pirinkayalar Tüneli, dik ve dar 22 virajın yer aldığı ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçidini rahatlatacaktır. Erzurumlu dadaşımız, Karadenizli kardeşine daha rahat ulaşacak. Proje bölgesi sit alanı olduğu için yüksek hassasiyetle çalıştık. Pirinkayalar, bağlantı yolları ile uzunluğu 3.342 metreye sahip tünel projesidir. Tünel ile yolu 680 metre kısaltırken, geçiş süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Son 19 yılda 50 kilometrelik tünel uzunluğunu 639 kilometreye çıkardık" dedi.Başkan, Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu sosyal medya hesabından müjdeleyerek, "Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.