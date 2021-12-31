Hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman Valiliği ve Batman Belediye Başkanlığı arasında ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kamuya yararlı işte ücretsiz olarak çalışma tedbiri yükümlülüğüne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik makamında imzalanan iş birliği protokolü, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete arasında imzalandı.

İmza töreni sırasında; Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, Müdür Yardımcısı Özge Dijle Demir ile Denetimli Serbestlik Uzmanı Abdulkerim Eren hazır bulundu.