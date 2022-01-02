Kuran eğitimine Ortaçağ zihniyeti demek, karanlık bir CHP zihniyetidir

AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel
'in, okul öncesi Kuran
kursları ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. İstanbul
İl Başkanlığı'nda yapılan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'nda konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: "Daha birkaç gün evvel, CHP'nin hem de şu anda önemli sözcülerinden birisi olan bir zat kalkarak televizyon kameraları önünde, yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin kutsal kitabı olan Kuran eğitimini hedef alarak; 4-6 yaşındaki çocukların, okul öncesi eğitimlerini hazmedememiş olduğunu dışarıya vurumunu her şekilde anlatarak ama ondan daha da önemlisi Kuran eğitimini Ortaçağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, gerçekten son derece karanlık, son derece Ortaçağ'ı temsil eden bir CHP zihniyetidir. Buradan bir kere daha CHP'nin sayın genel başkanına ifade etmek isteriz ki; eğer helalleşmeyi gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız, önce kendi arkadaşlarınıza şöyle bir fren yaptırın. Bu arkadaşlarınız her gün milletten özür dileyecek. Milletin değerleriyle kavga ve mücadele görüntüsü içerisinde bazı sözleri sarf etmelerinin önüne geçin. Hesaplaşma sözünü ortaya atıp, ondan sonra, bildiğiniz o eski 28 Şubat zihniyetini, o eski o Batıcı mukallit zihniyeti ortaya koymasını da bu millet ibretle takip eder."