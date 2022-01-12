Rahim naklinde müjdeli haber! Rektör Özkan’dan geldi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz'da kadavradan alınan rahim yapılan Havva Erdem'e Şubat ayında embriyo transferine başlanacağı müjdesini Rektör Özlenen Özkan verdi. Türkiye'nin ikinci rahim nakli konumundaki 33 yaşındaki Havva Erdem, 24 Eylül'de taburcu edilmişti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havva Erdem'in sağlık durumu ve embriyo nakli süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Havva Erdem'in Alanya'da yaşamasının bir şans olduğunu belirten Özkan, "O bir avantaj ve hastaneye daha yakın durumda. Havva Erdem'deki gelişmeler iyi gidiyor. Derya Sert'te biriktirdiğimiz tecrübeleri inşallah daha iyi bir şekilde Havva'da da kullanacağız. Her şey iyi gittiği embriyo naklinde Havva Erdem'e daha erken başlayacağız. Buda önümüzdeki ay gibi olabilir. İyi bir haber olacak. Her şey yolunda giderse önümüzdeki ay için planlanıyor. Bazen yüzde yüz konuşmak mümkün olmuyor, araya Kovid ve başka şeyler girebiliyor. O anlamda yüzde yüz konuşmasakta böyle bir planlamamız var" dedi.