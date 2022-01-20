AYM Üyesi Muammer Topal Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Muammer Topal seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi için başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Anayasa Mahkemesinden seçime ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir" denildi.

MUAMMER TOPAL KİMDİR?

1.8.1966 tarihinde Isparta'da doğan Topal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

3.3.1992 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanarak mesleğe başlayan Topal, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulundu.

Topal, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını "Stratejik Yönetim" konulu projesiyle tamamladı. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına "ihale mevzuatı" konulu dersler veren Topal 24.2.2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29.1.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Topal, 17.12.2020 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi.