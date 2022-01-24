Olmaz denen oldu! Datça’ya kar yağmaya başladı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Akşam saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi tarihinde bir ilki yaşadı. Datça'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. İlk kez kar yağışını gören vatandaşlar keyfini yaşamaya başladı. O anları görüntüledi. Mesudiye ve Palamutbükü'nde etkili olan kar yağışından dolayı yollarda kar birikmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle giriş ve çıkışlar riskli olduğu için, yetkililer mecbur kalınmadıkça yolların kullanılmaması uyarısında bulundu. Ekipler, yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Olmaz denen oldu! Datça’ya kar yağdı | Video

OLMAZ DEMEYİN OLDU

Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, "Burası Palamutbükü- Mesudiye yol ayrımı. Olmaz demeyin, oldu. Daha yukarılara doğru çıkacağız. 'Datça'ya kar yağmaz' diyorlardı ama. Datça'ya kar yağıyor. Muğla'dan geliyorum. Muğla'da bu kar yoktu. An itibariyle şuanda 15 santimetre bir kar tutmuş durumda. Çok şükür Datça'da karı da gördük" dedi.