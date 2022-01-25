İşadamı otel odasında ölü bulundu

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü ve Elektrik mühendisi olan iş adamı Koral Kanca, 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. Evli ve iki çocuklu olan Kacna, Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. 55 yaşındaki iş adamının yanına 20 Ocak akşamı genç bir kadın geldi. Kanca'nın konakladığı süite çıkan kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde otelin resepsiyon görevlisini aradı. İş adamının fenalaştığını söyleyen kadının araması sonrası otel görevlileri odaya giriş yaptı. İddiaya göre odada çıplak ve yatakta hareketsiz yatan Kanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KADIN OTELDEN AYRILMIŞ

Otele giriş yapan Kanca'nın kimliği otel görevlileri tarafından teşhis edildi. Kanca'nın yanına gelen kadının, görevlileri aradıktan bir süre sonra otelden ayrıldığı belirlendi. Kanca'nın daha önceki tarihlerde otelde birden fazla kez konakladığı belirlendi. Kanca'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kanca, geçtiğimiz gün Trabzon Dernekpazarı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.