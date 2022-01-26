Karda aralıksız mesai: 4 gün boyunca çalışmalara katılıp araçları kurtardılar





KARLARI KONİLERLE TEMİZLEDİLER

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polisleri; çok yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan bazı araçları elleriyle iterek kurtardı. Kurtarılan araçların sürücüleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve polislere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Aracı kardan kurtarılan bir kadın sürücü, Zafer Aktaş'a elma ikram etti. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri de farklı ilçelerde yollarda veya park ettikleri noktalarda mahsur kalan tırları; karları Trafik Konileri ve küreklerle temizleyerek kurtardı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "Kar Temizleme" aracına binerek çalışmalara bizzat katıldı.



