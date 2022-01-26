Karda aralıksız mesai: 4 gün boyunca çalışmalara katılıp araçları kurtardılar

İstanbul Emniyeti; 4 gündür İstanbul'da hakim olan soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışında aralıksız mesai yaptı. İstanbul Polisi; İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda kontrol ve denetimleri eksiksiz gerçekleştirdi. Özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı saatlerde yapılan kontrol ve denetimler kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda "Kapama" noktaları oluşturuldu. Yasağa uymayan veya alınan kararlardan bilgisi bulunmayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak araçlarını güvenli bir şekilde park etmeleri sağlandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 4 gün boyunca sahadaydı. Aktaş kontrol ve denetim noktalarını denetledi ve polislerle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibi; kar temizleme çalışmaları ve denetimlerle 4 gün boyunca gece-gündüz sokaklardaydı.
KARLARI KONİLERLE TEMİZLEDİLER
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polisleri; çok yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan bazı araçları elleriyle iterek kurtardı. Kurtarılan araçların sürücüleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve polislere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Aracı kardan kurtarılan bir kadın sürücü, Zafer Aktaş'a elma ikram etti. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri de farklı ilçelerde yollarda veya park ettikleri noktalarda mahsur kalan tırları; karları Trafik Konileri ve küreklerle temizleyerek kurtardı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Özbek; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "Kar Temizleme" aracına binerek çalışmalara bizzat katıldı.