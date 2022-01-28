Gülhane Camii Başkan Erdoğan katılımıyla açıldı...

Gülhane Askeri Tıp Akademisi içerisinde yer alacak Gülhane Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sağlık Bilimleri Üniversitemizin külliyesi içerisinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri şahsım ve milletim adına özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir yatırımı oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada Gülhane Hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Kim beni için dünyada bir mescit inİnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları tekrar şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine ve yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar.