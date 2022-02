Rüşvet ekibinden karides vurgunu

Rüşvet skandalıyla çalkalanan CHP 'li Bilecik Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediye Başkanı Semih Şahin 'in danışmanı Selçuk Erdağı 'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, belediyede oluşturulan rüşvet ekibinin kentte kasaplık yapan bir esnaftan, ruhsat işlemlerine karşılık 200 kangal sucuk aldığı ortaya çıkmıştı. CHP'li eski Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İzmir'den Bilecik'e rüşvet olarak kasa kasa karides yollandı" şeklindeki iddialarını araştıran SABAH, yeni bir vurgunu daha ortaya çıkardı.Rüşvet ekibinin bu kez de yine ruhsat işlemleri karşılığında bir işadamından alınan kasa kasa karidesle vurgun yaptığı belirlendi. Aslen Bilecikli olan ancak uzun yıllardır İzmir'de yaşayan ve turizm işiyle uğraşan A.İ. adlı işadamı, Bilecik'te satın aldığı arsa ve taşınmazlarıyla ilgili belediyede halledilmesi gereken işlemlerin karşılığında, İzmir'den Bilecik'e kasalarla karides yolladı. İddiaya göre, karidesler karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir restorana gönderildi. Belediyedeki rüşvet ekibi, restoranda pişirilen karideslerle özel bir ziyafet çekti.CHP'li Başkan Şahin ve rüşvet ekibinin karides ziyafeti çektikleri restoran, rüşvetten tutuklanan Selçuk Erdağı'nın talimatıyla belediyeye 40 bin TL karides faturası kesti. 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanıp tutuklanan Erdağı böylece, İzmir'den 'hediye' adı altında gönderilen karideslerin faturasını belediyeye ödetip yeni bir vurguna imza attı.