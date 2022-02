Bilal Erdoğan: Kurumlarımızı koruyup takdir edelim

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak yılda iki kez düzenlediği imam hatip dernek başkanları toplantısı bu kez 4-6 Şubat tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Derneklerin yapısı ve eğitim çalışmaları üzerine görüşlerin sunulacağı toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Dç. Dr. Tahir Büyükakın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü M. Nezir Gül, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve 81 ilden dernek başkanları katıldı. Programın başlangıcında İzmit İmam Hatip Lisesi Öğrenci Abdulkerim Şahin, Kur'an'ı Kerim Tilaveti okudu.

"HAYIRLI OLSUN"

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ali Küçükkeskin, "Sizleri Kocaeli'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Burada yapılacak olan toplantıların ülkemiz ve islam alemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başlayan 3 aylarınızı da hayırlıyorum. Allah razı olsun" dedi.

"8 ÖĞRENCİDEN BİRİ İMAM HATİPLİ"

Yamak'ın ardından ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın konuştu. Programda son olarak konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan; "Yapısal olarak kurumlarınızın daha sağlam temellerini atmak için buradasınız. Her köşe başına imam hatip açıldı laflarına bakmayın. Ülkemizde sadece her 8 öğrenciden birisi imam hatip öğrencisi. Bu rakam gayet makul. Bu okulların kendine has kültürü var. İmam hatiplerde yemek çıkarıyorsunuz başka okullarda yemek yok derlerdi. Bu yemek hizmetini Ensar Vakfı veriyordu. İmam hatip okul binaları daha güzel diyorlardı. Bir hayırsever çıkıp o okulları yapıyorlar ve yaparkende özeniyorlar. Bunda devletin suçu ne? 4-5 imam hatip okulundan şu anda isim yapmış en 40-50 okul var. Farklı projeler üretiliyor.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Spor ve güzel sanatlar temalı imam hatip okulları var. Japonca dilinde eğitim veren imam hatip okulumuz var. Bu başka okul türlerinde yok. Önümüzdeki yıllarda binlerce derneğimiz olacak. Yapmamız gereken çok iş var. Yapılan projelerin birçoğunda maddi imkan gerekmiyor. Sadece imam hatipleri anlatmalıyız. Olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Mete Gazoz'u nasıl konuşuyoruz. Böyle bir rol model imam hatipten çıksa güzel olmaz mı? İmam hatiplerden mezun gençlerimiz spor akademisi okusa güzel olmaz mı? Ömür boyu gençlere dokunma imkanları olur. Yapacak çok işimiz var.

"İŞİN HAKKINI VERDİLER Mİ?"

Gazetelerdeki 3'üncü sayfa haberlerini düşünün. Bir sokakta camı kırıp düzeltmeden bırakırsanız o sokakta suç oranı artar. Bu bilimsel bir çalışmadır. Kötülükler, kötülükleri tetikler. Bu ülkenin inanan insanları olarak önemli bir fırsat dönemini yaşıyoruz. Ayasofya'nın açılması gibi büyük bir olayı yaşadık. Bu işe sevinmesi gerekip şükrünü eda etmesi gerekenler işin hakkını verdi mi? Kendi cemiyetlerimizde iyi iş yapanlar ödüllendirilmezler. Filanca kurum ne yapmışlar biliyor musunuz diyorlar. Ya kaç yıllık kurum böyle bir yanlış yapmazlar diyoruz.

"İNSANIN İNSANA GÜVENİ KALMADI"

Sosyal medyadan bir paylaşım yaptığımızda olayla ilgili üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Kapitalist düzen sahtekar insan üretiyor. Bizim ümmetin bu işten kendini koruması gerekiyor. Şu anda kapitalist düzeninin mantığı, altta kalanın canı çıksın. Batı medeniyetinin düşüncesi bu yönde. İnsanın insana güveni kalmadı. Batıda 10-15 yıl yaşadım. Amerika'da ilk gittiğim şehirde, insanlar önceki yıllarda evimizin kapısını kitlemezdik diyorlardı. Batı medeniyet, kapitalist düzenle insan ırkını daha vahşi bir varlığa çeviriyor. Bizim medeniyetimizde insanın insana güveni esastır. Öncelikle Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Bu anlayıştan biz beslendik.

"BU OKULLARDAN VATANA İHANET EDEN ÇIKMADI"

İmam hatip okullarıyla ilgili yanlış bilgiler var. İnsnalar okulları ziyaret etmeden okullar hakkında atıp tutuyorlar. Bir öğretmenin ya da idarecinin yaptığı yanlış, bütün imam hatiplere mal ediliyor. Başarı oranlarına bakılınca imam hatip okulları, fen liselerinden daha başarılı. Adanmış öğretmenlerimiz, müdürlerimiz var. Böyle başarılı imam hatip okulların sayısı her geçen gün artıyor. Benim zamanımda da öğrencilerin yarısı beş vakit namaz kılmıyordu. Öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Onların teşvikleri ile namazımızı hiç bırakmadık. Yolu imam hatiplerden geçen öğrencilerden vatana ihanet eden hiç çıkmadı.

"ÇOCUKLARIMIZ ÜLKEMİZE HİZMET ETSİN"

Şimdilerde moral bozan veriler paylaşılıyor. Ülkedeki gençlerin üçte biri yurtdışına gitmek istiyor denildi. Sonra bir veri daha paylaşıldı. Diğer ülkelerde de benzer oranlar var. Batı ülkelerindeki gençlerde ülkelerinden çıkıp gitmek istiyor. Türkiye'nin en başarılı öğrencileri fen liselerine gidiyor. Sonra o çocuklar teknik üniversitelere gidiyor ve orada okuyor. O gençlerimiz kendi ülkerinde kalsa ülkemiz için daha iyi değil mi? Ama bazı kesimler o çocuklar yurt dışına gitsin istiyorlar. Benimde 10-15 senem yurt dışında geçti. Çocuklarımız tabi ki yurt dışına çıksın. Oraları görsünler ama sonra dönüp ülkelerine hizmet etsinler.

"TAHİR BAŞKANI TAKDİR EDİYORUZ"

Kurumlarımızı teker teker itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz de onlara atlıyoruz. Bari biz dikkatli olalım. Adamın inançla sorunu var. İçinde büyük boşlukla yaşıyor. Tabi ki bizim kurumlarımıza destek vermesini bekleyemezsin. Biz, kurumlarımızın zedelenmesine izin vermemeliyiz. Kim ne yaparsa kendisi için yapar. Başkasının maksatı ile uğraşmayalım. Kendimizle ilgilenelim. Kurumlarımızı koruyup birbirimizi takdir edelim. Gündemimizde yaptığımız güzel işleri tutalım. Tahir Büyükakın Başkanımıza bize destek olduğu için çok teşekkür ederim. Bu çalışmaları takdir ediyoruz. Bu neslin ihyası için kim destek sağlıyorsa Allah hepsinden razı olsun"" şeklinde konuştu.