Bin Zayed’den ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bin Zayed, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Erdoğan, Twitter paylaşımında 'Gösterdiği nezaket için Sayın Şeyh Muhammed bin Zayed'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum' ifadesini kullandı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan da telefon görüşmesinde Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter paylaşımında El Burhan'a teşekkür etti. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.