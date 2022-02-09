Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Canlı bomba saldırısı Hatay Emniyet'i tarafından önlendi!
Giriş Tarihi: 9.2.2022 17:05 Son Güncelleme: 9.2.2022 17:16

Son dakika: Canlı bomba saldırısı Hatay Emniyet'i tarafından önlendi!

Son dakika: Canlı bomba saldırısı Hatay Emniyet’i tarafından önlendi!

Son dakika haberi... PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde, Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi 4 terörist, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır 13 kilogram C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs da gözaltına alındı.

Şahsın, ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği kaydedildi.

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Son dakika: Canlı bomba saldırısı Hatay Emniyet'i tarafından önlendi!
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