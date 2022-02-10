Kobani davasında gizli tanıktan çarpıcı ifadeler: ‘Saldırı talimatı HDP Diyarbakır Merkez Binasına gitti’

'HDP'NİN ÇAĞRILARI DİYARBAKIR MERKEZ BİNASINA GÖNDERİLDİ'



Örgütün sözde üst düzey görevlilerinin Türkiye Masası'ndaki karargahta toplandıklarını söyleyen gizli tanık, bazı HDP'li ve dernek yöneticileri vasıtasıyla Türkiye'ye notlar gönderildiğini söyledi. ABC123, "İlk toplantı sonucunda Türkiye içerisine farklı kuryeler vasıtasıyla hafıza kartlarıyla notlar gönderildi. Aynı şekilde karargaha gelen bazı HDP'li ve dernek yöneticileri vasıtasıyla Türkiye'ye notlar gönderilirdi. HDP'lilerin yaptığı çağrıyı Zerrin, Garzan ve Zafer kod isimli kişiler hazırlayıp kurye ya da diğer kişiler vasıtasıyla Diyarbakır HDP Merkez Binası'na gönderdiklerini öğrendim. Diyarbakır Belediyesi'nde KCK'nın Türkiye sözcüsü bulunur. Bu ve benzeri diğer talimatlar bu sözcüye gönderilir. Bu sözcü vasıtasıyla da gerekli yerlere iletilir. Bu sözcüler Kamuran Yüksek ile Yahya isimli bir kişiydi. Kadınlardan da Ceylan isimli kişi sözcüydü" ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT KADROLARI KOBANİ'YE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI'



Örgütün mensuplarını 'yurtsever' ve 'kadro' diye sınıflandırdığını söyleyen ABC123, yurtseverleri örgüt talimatlarını yerine getiren sempatizanlar olduklarını, kadronun ise örgütün çeşitli akademilerinde eğitim alan ve çeşitli alanlarda faaliyet yürüten, örgüt yöneticileri tarafından görevlendirilen kişiler olduğunu ifade etti. ABC123, Diyarbakır, Erzurum, Bingöl ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüten eski tecrübeli kadroları Kobani'ye geçirmeye çalıştığını dile getirerek, "Daha sonra Kobani'ye dönük DEAŞ'ın saldırıları artınca örgüt seferberlik ilan etti. Bunu siyasi partiler ve dernekler üzerinden yaymaya başladı. Bir nevi çağrı niteliğindeydi. Daha sonra Arin Mirkan isimli Kobani'de bulunan örgüt mensubu canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Örgüt bu eylemle birlikte Türkiye içerisinde bütün kitle tabanını Kobani amacıyla seferberlik ilan ederek bir ayaklanma yarattı. Kuzey Irak'taki Metina'ya bağlı Ore Köyü'ne, Çukurca'ya bağlı Çığlı Köyü'ne yoğun bir şekilde cephane sevki yapıldı. Bu cephane Nusaybin, Kızıltepe ve Suruç'tan Kobani'ye geçirilmeye çalışıldı ve gönderdiler. O ayaklanma üzerine sınır bölgesinde güvenlik zafiyeti oluştu ve o zaman gönderdiler" şeklinde konuştu.