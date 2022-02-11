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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Mehmetçik’ten Zeliha Nine’ye teşekkür

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mehmetçik’ten Zeliha Nine’ye teşekkür
Kayserıli 83 yaşındaki Zeliha Kurtoğlu, sınırda görev yapan Mehmetçiklerin üşümemesi için çorap ördü. Kayseri'nin Develi Kaymakamlığı ise çorapları Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki askerlere ulaştırdı. Çorapları giyen Mehmetçikler, Zeliha Nine'ye videolu teşekkür mesajı gönderdi. Sosyal medya üzerinden videolu mesajla Zeliha Nine'ye teşekkür eden Mehmetçikler, "Kendisinden Allah razı olsun. Ellerinden öperiz. Bu çorapların bize ulaşmasında yardımcı olan Develi Kaymakamı Sinan Aslan Bey'e de çok teşekkürler ediyoruz. Sizler var oldukça biz burada gönül rahatlığıyla görev yapıyoruz, sizin de içiniz rahat olsun ki biz nöbetteyiz, sizler de gönül rahatlığı ile evlerinizde oturabilirsiniz" ifadelerine yer verdiler.
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Mehmetçik’ten Zeliha Nine’ye teşekkür
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