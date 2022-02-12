Ayşenur Arslan hakkında üç partiden suç duyurusu

AK PARTİ, MHP ve BBP, Türk Mukavemet Teşkilatı
(TMT) ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulunan Halk TV
sunucusu gazeteci Ayşenur Arslan
hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti adına avukat Muammer Cemaloğlu
, MHP adına avukat Kürşat Türker Ercan
ve BBP adına avukat Zekai Yiğit imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Dilekçede, Arslan'ın konuşmasında bahsettiği TMT'nin, yüzlerce insanı katleden bir örgüt olan EOKA'ya karşı Kıbrıs Türk halkının mücadelesi için Türkiye'nin desteği ile kurulduğu, haklı ve meşru direnişin sembolü olduğu ifade edildi.