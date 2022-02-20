CHP’de şok Abdullah Gül iddiası! Tepki gösterenler tasfiye edildi

CHP'li Barış Yarkadaş CHP'de Abdullah Gül'ün adaylığına itiraf eden CHP'lilerin siyasi hayatının nasıl bittiğini katıldığı bir televizyon programunda açıkladı.
Katıldığı programda çarpıcı iddilarada bulunan Yarkadaş, 2018 yılında Millet İttifakı henüz oluşurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık için Abdullah Gül ismini önerdiğini açıkladı. Bu arada da Karamollaoğlu'nun içerisinde CHP, İYİ Parti Demokrat Parti ve Saadet Parti'sinin bir araya gelmesini ve bir deklarasyon açıklamasını istediğini belirten Yarkadaş, Karamollaoğlu'nun kararını buna göre vereceğini ve resmi bir çağrı beklediğini belirtti.
MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI ABDULLAH GÜL!
Bu iddiaların siyasi kulislerde konuşulmaya başlandıktan sonra, 2018 Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir haberde Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül başlığıyla bir haber çıktığını dile getiren Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: Çıkan haberi Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül diyordu. Türkiye'de bu haberi tartıştı. O gün de Genel merkezde milletvekilleriyle bir toplantı vardı. Ben genel merkeze gittiğimde genel merkez santralin fişini çekmişti. Gelen tepkiden dolayı. Bunu herkes bilsin ve ona göre adım atsın diyorlardı. Biz o gün o toplantıya katıldığımızda, toplamda 60 milletvekili Abdullah Gül ismine itiraz etti.
İTİRAF EDENLER TASFİYE EDİLDİ
CHP'li Barış Yarkadaş, toplantıda Abdullah Gül ismine itiraz eden 60 milletvekilinin 55'inin tasfiye edildiğini ve bunu daha önce Saadet Partisi il başkanının da dile getirdiğini açıkladı.
Barış Yarkdaş'ın o açıklaması şöyle: "O milletvekillerin 55'i şuan siyasette yok. Bu itirazın ardından Saadet Partisi'nin bir il başkanı, bizim bir milletvekilimizle karşılaşıyor. İl Başkanı milletvekilimize, "Sizin hiçbirinizi yazmayacaklar, Abddullah Gül ismine itiraz ettiğiniz için" diyor. Bizim milletvekilimiz de buna gülüp geçiyor. Ve gerçekten de Saadet Partisi'nin il başkanının dediği gibi oldu. O isimler listeye yazılmadı."