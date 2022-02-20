CHP’de şok Abdullah Gül iddiası! Tepki gösterenler tasfiye edildi

İTİRAF EDENLER TASFİYE EDİLDİ

CHP'li Barış Yarkadaş, toplantıda Abdullah Gül ismine itiraz eden 60 milletvekilinin 55'inin tasfiye edildiğini ve bunu daha önce Saadet Partisi il başkanının da dile getirdiğini açıkladı.

Barış Yarkdaş'ın o açıklaması şöyle: "O milletvekillerin 55'i şuan siyasette yok. Bu itirazın ardından Saadet Partisi'nin bir il başkanı, bizim bir milletvekilimizle karşılaşıyor. İl Başkanı milletvekilimize, "Sizin hiçbirinizi yazmayacaklar, Abddullah Gül ismine itiraz ettiğiniz için" diyor. Bizim milletvekilimiz de buna gülüp geçiyor. Ve gerçekten de Saadet Partisi'nin il başkanının dediği gibi oldu. O isimler listeye yazılmadı."