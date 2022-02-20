Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Türkiye’nin milli muhalefet sorunu var

Hali hazırda Malazgirt'in, Çanakkale'nin intikamı peşinde olanlar, büyük Atatürk'le Sakarya'da, Dumlupınar'da kazandığımız zaferin acısını hissedenler, bu coğrafyada gözü olanlar, bu coğrafyaya bizi uygun görmeyenler, bizi Nazım'ın uzak Asya'sına gönderip Necip Fazıl'ın Sakarya'sında boğmak isteyen güçler var.

"ÜLKENİN MİLLİ MUHALEFETE İHTİYACI VAR"

Ne yazık ki muhalefetimiz bu güçlerin anlı şanlı gazetelerine anlı şanlı manşet olmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bizim karşıtlarımızın anlı şanlı medyalarına manşet veriyorlar. Ülkenin şu anda her şeyden çok yerli, milli, demokrat bir muhalefete ihtiyacı var. Yapıcı olacak, yol gösterici olacak, pozitif olacak. Peki, var mı böyle bir muhalefet? Yoktur.

"İKTİDARA TALİP OLANLAR MİLLETİN ÖNÜNE AKILLI ÖNERİLER, PROJELER KOYARLAR"

O zaman yerli olan, milli olan, demokrat olan, milletin yanında olan bütün güçlerin Kuva-yi Milliye'nin adresi olan Cumhur İttifakının yanında olması gerekir. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışı doğru bir anlayış değil. Anadolu tabiriyle elin adamının işine yarar, milletin işine yaramaz. İktidara talip olanlar milletin önüne milletin meseleleriyle alakalı yapıcı yol gösterici, akıllı öneriler ve projeler koyarlar.

İktidar diyor ki, üretimi artıracağım üretimi düşüreceğim. Sen ne diyorsun? Bir şey demiyor. Dolar yükselince seviniyor, dolar düşünce karalar bağlıyor. Libya'da olma, Akdeniz'de olma diyorsun. Ne yapalım Antalya'da sadece şezlonglarımızdan ayağımızı denize mi sokalım."