Türkiye’nin Afrika ile kucaklaşmasının adresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasına hitap eden AllAfrica internet sitesi için bir makale kaleme aldı. "Türkiye- Senegal : Maziden atiye güçlü dostuk" başlıklı makalede Erdoğan, şunları kaydetti:Afrika ülkeleri içinde Senegal, milletimizin gönlünde müstesna bir konuma sahiptir. İki kardeş halk arasındaki beşeri bağların kökleri altı asır öncesine kadar uzanmaktadır. Bu sağlam temeller üzerinde inşa edilen Türkiye-Senegal münasebetleri 1960'lı yıllardan itibaren her sene biraz daha güçlenerek bugünlere geldi. Senegal, ülkemizin Afrika kıtasına yönelik yürüttüğü ortaklık politikalarında hayati bir rol üstlendi. Öyle ki Senegal ve Dakar , milletimizin Afrika'yla yeniden buluşmasının, kucaklaşmasının ilk adreslerinden biri oldu.1962 senesinde faaliyete geçen Dakar Büyükelçiliğimiz, Afrika'da açılan ilk misyonlarımızdan biridir. TİKA da Batı Afrika 'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. TİKA, kuruluşundan bugüne kadar ülke genelinde toplam 12 milyon dolar tutarında 186 projeye imza atarak Senegal'in kalkınmasına destek verdi. Türkiye Diyanet Vakfımız ise 2008 yılından itibaren ülke çapında yürüttüğü insani yardım faaliyetleri için yaklaşık 10 milyon euroluk bütçe kullandı.Gerek Başbakanlığımız gerekse 2014 yılından itibaren sürdürdüğümüz Cumhurbaşkanlığımız sırasında biz de Senegal'e özel ihtimam gösterdik. Batı Afrika'da bir istikrar abidesi olarak yükselen Senegal'le işbirliğimizi her alanda geliştirmeye çalıştık.Bilhassa değerli dostum Macky Sall 'in Türkiye'yle işbirliğine verdiği önemi takdir ve memnuniyetle karşılıyorum. Nitekim son bir yılda Sayın Cumhurbaşkanı Macky Sall ile üçü yüz yüze olmak üzere toplam dört görüşme yapma fırsatı bulduk. ANKARA