Saldırının altında o savcı var

Geçen ay evinin önünde bacaklarından kurşunlanarak yaralanan İstanbul Barosu
'na kayıtlı avukatlardan Nur Peker
, olayla ilgili İstanbul Adliyesi'nde önceki gün başmüfettişe yaklaşık 6 saat ifade verdi. Anadolu Adliyesi'nde görevliyken açığa alınan Savcı Davut Yılmaz
'ın, savcılık görevini kullanarak menfaat sağlamaya çalıştığını anlatan Peker, kendisine yönelik silahlı saldırının arkasında Yılmaz'ın olduğuna dair şüphelerini başmüfettişe de söyledi. Avukat Peker, ifade çıkışında SABAH
muhabirinin soruları üzerine "Artık korkmuyorum" dedi. Peker, "Bana yapılanların hesabı soruluyor. Kimse kendisini adaletin üzerinde göremez" diye konuştu.
Savcı arkadaşı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını belirten Peker, daha önce bir tartışmaları sırasında Yılmaz'ın kendisine "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye
Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Beşiktaş'ta Avukat Nur Peker (34), geçtiğimiz 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta oturduğu evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin "Abla bakar mısın" dedikten sonra Peker'in bacağına iki el ateş etti. Şüpheli Canip K. 3 Şubat'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Saldırı sonrası emniyete ifade veren Peker, kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" demişti.
AÇIĞA ALINAN SAVCI GÖZALTINDA
Savcı Davut Yılmaz'ın, Türkiye'de faaliyet yürüttükleri ve İran istihbaratına çalıştıkları belirlenen şüphelilerle de bağlantısı olduğu iddia edilmişti. Geçen aralık ayında 2'si İranlı 12 Türk şüpheli, MİT operasyonu ile yakalanmış ve 9 Şubat'ta casusluktan tutuklanmıştı. Yılmaz'ın da şebeke ile irtibatı tespit edilmişti. Olayla ilgili HSYK inceleme başlatırken, 8 Şubat'ta açığa alınan Yılmaz'ın dün gözaltına alındığı öğrenildi. Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın "siyasi ve askeri casusluk" kapsamında olduğu, bu doğrultuda da gözaltına alındığı öğrenildi.