Martta maskesiz gezebiliriz

Türkiye
, Kovid-19 ile mücadelede 'Uzakdoğu modelini' gündemine aldı. Maske yasağının Mart ayı itibarıyla esnetileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Salgın öncesinde Japonya
ve Güney Kore
gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı. Türkiye'de de buna benzer olarak mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir" dedi.
'DAHA HAFİF GEÇİYOR'
Savaşçı, "İngiltere
ve ABD
örnekleri önümüzde duruyor. Söz konusu ülkelerde birçok Kovid tedbiri esnetildi. Türkiye'de de Omicron
'un etkilerini yakından gördük. Aşısızlar yine bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekiyor. Yoğun bakımdaki hastaları aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor. Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Şu anda sağlık sistemimizi zorlayan hasta yoğunluğu yok ve Omicron varyantı aşılılar için influenzadan daha hafif geçiyor. Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
'İHTİYAÇ KALMAYABİLİR'
Açık alanlarda maske takılmasının da esnetileceğini belirten Savaşçı, "Çok kalabalık mekânlarda ve toplu taşımada maske kullanımına devam edebiliriz. Okullarda hastalık belirtileri olan öğrenciler gelmezse eğitim de sekteye uğramadan devam eder. Sınıfların kapatılmasına da gerek kalmayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa, kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" şeklinde konuştu.