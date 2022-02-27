Prizden çıkan yangında iki genç öldü

Olay, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katında yaşandı. Harun Öztim'e ait dairede elektrik prizinden yangın çıktı. Daireden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Daireye giren ekipler 24 yaşındaki Sıtkı Korcan Öztim ile kız arkadaşı 20 yaşındaki Türkan Hazal Geboloğlu'nu hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. İki gencin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğum gününde evlat acısı yaşayan baba Harun Öztim olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sıtkı Korcan Öztim'in de yarın (28 Şubat) doğum günü olduğu öğrenildi.