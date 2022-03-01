Yardım bahanesiyle görme engellinin telefonunu çalan kapkaççı yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, ekiplerince kapkaç olaylarının meydana geldiği yerlere sivil ekipler yerleştirilerek suçun önlenmesine yönelik yapılan hassas çalışmalar sürüyor.

Yenişehir ilçesinde bugün bir şüpheli, kaldırım üzerinde yaya olarak tek başına baston ile giden görme engelli A.Y.'yi yolun karşısına geçmesine yardım etme bahanesiyle koluna girerek engelli vatandaşın elinde bulunan cep telefonunu el çabukluğu ile alarak kaçtı. Şüphelinin tespit edilip yakalanması için olay yerinde ve çevresinde incelenen kamera görüntüleri ve yapılan kapsamlı çalışmalarda şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin duyarlı çalışmaları neticesinde M.A. 1 saat içerisinde çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı. M.A.'nın emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edileceği belirtildi.