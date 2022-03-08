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Giriş Tarihi: 8.3.2022 17:42 Son Güncelleme: 8.3.2022 17:44

Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldırı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Bakırköy Adliyesi’nde avukata saldırı!

Bakırköy Adliyesi’nde görülen bir cinsel istismar davasında, davanın karara bağlanmasının ardından sanık yakınları müşteki avukatına saldırdı. Saldırı sonrası burnu kırılan avukat Mehmet Ç. hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A. bugün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası aldı.

Cezanın açıklanmasının ardından sanığın oğlu M.E.A., duruşma salonundan çıkan mağdur avukatı Mehmet Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Saldırının ardından burnu kırılan avukata ilk müdahale adliye koridorunda yapıldı.

Olayın ardından Polis ve adliyenin güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü. Olayda yaralanan ve yüzü kan içinde kalan avukat Çezik adliyeye çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldırı! | Video

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Bakırköy Adliyesi'nde avukata saldırı!
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