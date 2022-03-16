Bakan Koca, "14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün!" diyerek duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

"BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI"

"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda,