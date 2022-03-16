Yargıtay ve Danıştay üyeleri mazbatalarını aldı

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilen 14 üyeye cübbeleri giydirilerek mazbataları verildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda, Yargıtay üyeliğine seçilen 11 ve Danıştay üyeliğine seçilen 3 üye için cübbe giydirme ve mazbata töreni düzenlendi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen törende, yeni seçilen üyelere mazbataları HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci
, Birinci Daire Başkanı Halil Koç
ile kurul üyeleri tarafından verildi. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nca boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için 18 Aralık 2021 tarihinde seçim yapılmış, Yargıtay'a 11 ve Danıştay'a 3 yeni üye seçilmişti. Yargıtay'a; Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım
, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin
, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin
, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı seçilmişti.